«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة لتعليم أسس تصميم أغلفة الكتب

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنظيم عدّة فعاليات في القاهرة والإسكندرية، بينها تنظيم ندوة الخميس المقبل عن مجموعة أفلام تسجيلية، تبدأ في السادسة مساء بقاعة الندوات في رحاب مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

ويلقي الندوة الدكتور مدحت مكاوي، كبير مخرجين بالتليفزيون المصري، ويدير الحوار فتحي بركات، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.

تفاصيل ورشة تصميم أغلفة الكتب

كما أعلن قطاع الفنون التشكيلية تنظيم ورشة أسس تصميم فن الكتاب بالتعاون مع الفنانة (سوزان التميمي) يوم الثلاثاء من كل أسبوع بداية من الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي، علما بأنّ الورشة مجانية.

وكان رئيس القطاع افتتح السبت الماضي معرض تواصل الذي يضم تجارب 8 فنانين في حوار بصري بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، حيث يضم المعرض أعمال الفنانين إبراهيم الدسوقي، أحمد عبدالفتاح، أحمد صابر، أحمد مجدي، أدهم بدوي، أحمد يحيى البدوي، إسلام الريحاني، محمود زكي، ويستمر المعرض حتى يوم 27 يناير الجاري.