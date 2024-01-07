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«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة مجانية للأطفال عن «الحكي الرقمي» في الإسكندرية

كتب:

إلهام الكردوسي
08:40 ص | الأحد 07 يناير 2024
مركز محمود سعيد

مركز محمود سعيد

يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة وليد قانوش، لإقامة ورشة «الحكي الرقمي» للأطفال من سن 10 سنوات فما فوق في مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع بداية من يوم 13 يناير 2024، من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 8 مساءا.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال أساسيات الحكي الرقمي، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في سرد القصص والحكايات، ويشرف عليها الفنان أحمد عزمي، مشرف إدارة الورش بالمركز، وتستمر لمدة شهرين، ضمن أنشطة قطاع الفنون التشكيلية الذي يحرص على تقديم أنشطة وفعاليات متنوعة للأطفال والشباب.

وكان قطاع الفنون التشكيلية قد افتتح الدورة الخامسة من مهرجان فن الحلي بمركز الجزيرة للفنون بحضور مجموعة من الفنانين التشكيليين وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 يناير الجاري ويستمر المعرض إلى 17 يناير 2024.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي