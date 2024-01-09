«الأرصاد» تحذّر من رياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض درجات الحرارة بداية من الغد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية اليوم، بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بصورة كبيرة، ويزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّد رجات الحرارة تسجل نهارا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بأكثر من درجتين وتصل أحيانا إلى 4 درجات.

وتوقعت أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى بين 21 و22 درجة مئوية، وتكون الأجواء اليوم دافئة تماما خلال فترة النهار في المناطق أغلب المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما ترتفع قيم درجات الحرارة في المناطق الجنوبية بصورة كبيرة، حيث تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي تكون الأجواء أكثر حرارة في جنوبي الصعيد وسيناء.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تصل الصغرى على بعض المناطق كالوادي الجديد ووسط سيناء إلى أقل من 5 درجات، وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلا على أغلب محافظات الجمهورية خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي مثل شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد يتكون الصقيع على المزروعات.

تكون الشبورة المائية بالصباح الباكر

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية بصورة كبيرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسحطات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، سرعان ما يتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وحذّرت «غانم»، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على بعض الأماكن في مطروح، وتتجاوز سرعات الرياح 40 كيلومترا في الساعة، وعلى السكان توخي الحذر من حالة الطقس اليوم، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بداية من الغد حتى منتصف الأسبوع المقبل، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم.

كتل هوائية بادرة

وشددت الهيئة على تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، والتي تنخفض في قيم درجات حراراتها، وتعود إلى الأجواء الشتوية المعتادة، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة بين 18 و19 درجة مئوية خلال فترة النهار، فضلا عن سقوط أمطار على المناطق الساحلية وقد تصل إلى المناطق الداخلية يومي الأربعاء والخميس.