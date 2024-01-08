الحرارة تنخفض لأقل من 8 درجات ليلا لأول مرة.. أمطار ورطوبة تؤثران على المحاصيل

أكّد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّه بداية من اليوم الاثنين سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلاً ولأول مرة منذ بداية الشتاء هذا العام لما دون الـ8 إلى 10 درجات مئوية، متوقعًا سقوط أمطار في مناطق متفرقة على محافظات في شمال دلتا النيل وشمال شبه جزيرة سيناء، ومناطق الساحل الشمالي.

الأجواء الحالية مريحة نسبياً لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق

وتابع أنَّ الأجواء الحالية مريحة نسبياً لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق مثل العنب والبرقوق والخوخ والمشمش والتفاح والكمثرى، وأشجار الزيتون، لكن رغم ذلك يجب الحذر من الاستعجال تحت أي سبب في المعاملة برش كاسرات السكون وعدم التبكير في التغطية بالبلاستيك في مزارع العنب المغطاة.

كما حذر «فهيم»، من استعجال المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات أو عدد مرات أعلى من اللازم حتى لا يحدث زيادة غير طبيعية في الحمل وبالتالي يكون الحمل فوق طاقة الأشجار ما يؤدي إلى مشكلة في التحجيم أو التلوين فيما بعد.

الأجواء مثالية للمحاصيل الحقلية مثل القمح والفول والبسلة المبكرة

ولفت إلى أنَّ الأجواء مثالية للمحاصيل الحقلية مثل القمح والفول والبسلة المبكرة، وكذلك البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر، مشيرًا إلى أنَّ أجواء الطقس الحالية تساعد في التلون الطبيعي للموالح «اليوسفي والبرتقال»، ومستقرة للأشجار مستديمة الخضرة مثل المانجو والنخيل، محذرا من الرطوبة المتوقعة عقب سقوط الأمطار والشبورة التي تتسبب في ندوات ولفحة وتبقعات على البطاطس والفراولة والبنجر والبصل.