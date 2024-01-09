لو معاك 10 آلاف جنيه.. كيف تحصل على 200 جنيه عائدا شهريا؟

يعتقد البعض أن الشهادات الادخارية مخصصة لمن يبلغ أموالا كبيرة، إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ يمكن شراء شهادة ادخار بداية من ألف جنيه، ومؤخرًا طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات ادخار جديدة لمدة عام بعائدات مرتفعة للغاية، تصل إلى 27% في نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

وقال وليد ناجي، خبير مصرفي، في تصريحات لـ«الوطن» أن شراء الشهادات الادخارية لا تقتصر على فئة معينة، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب».

شراء الشهادات الادخارية

وأضاف أنه يمكن شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أن اختيار نوع العائد سواء 27% بعائد يصرف في آخر المدة أو 23.5% شهريًا، يكون حسب رغبة الشخص هل يحتاج زيادة في الدخل بشكل شهريًا، أم أنه لا يحتاج ذلك ويمكن انتظار نهاية المدة.

وتابع: «أحيانًا يحتاج الشخص لدخل شهري حتى إذا كان بسيطًا ليساعده على المصروفات الحياتية، ويمكن لصاحب المبلغ 10 آلاف جنيه الحصول على عائد شهري من شهادة 23.5% نحو 200 جنيه شهريًا».

ويذكر أن طرحا بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، مدة العام، والعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقات ائتمان.