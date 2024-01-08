كيفية حساب فائدة الشهادات الجديدة من بنكي «الأهلي ومصر»

يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية عن طريقة حساب الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية الجديدة التي أعلن بنكي الأهلي المصري ومصر بالإعلان عن طرحهما يوم الخميس الماضي، والتي يصل عائدهما إلى 27% سنويا و23.5% شهريا، وذلك بحد أدنى للشراء يصل إلى 1000 جنيه ومضاعافتها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة حساب فائدة الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتي جاءت كما يلي:

كيفية حساب فائدة الشهادة الجديدة ذات عائد 27%

- تبلغ قيمة الشهادة 100 ألف جنيه، وقد يصل إجمالي العائد بعد مرور عام 27 ألف جنيه.

- تصل قيمة الشهادة الأصلية بعد استردادها إلى 100 ألف جنيه.

كيفية حساب فائدة الشهادة ذات عائد الـ23.5%

- تصل قيمة الشهادة إلى 100 ألف جنيه.

- قد يحصل المواطن على عائد شهري يصل إلى 1958 جنيها.

- بالنسبة لقيمة الشهادة بعد استردادها تبلغ 100 ألف جنيه.

مميزات الشهادة الادخارية الجديدة

- تتميز الشهادات الادخارية الجديدة ذات عائد الـ27% والـ23.5% بإمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة.