مفاجأة بشأن انتهاء موعد شراء شهادات الـ27% الجديدة | عاجل

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، يوم الخميس الماضي، طرح شهادة ادخارية جديدة للمواطنين بعائد يصل إلى 27%، في ظل أن البنكين يقدما للمواطنين برامج ادخارية أخرى متنوعة تختلف تفاصيلها حسب طبيعة كل برنامج، كما يتساءل المواطنون الفترة الحالية عن آخر موعد لشراء الشهادة الادخارية الجديدة، لذلك أكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أنه ليس هناك موعد محدد لانتهاء شراء شهادة 27% الجديدة، في ظل أن يتحدد الموعد النهائي حسب الحصيلة المستهدفة من البنكين والتي تقارب حجم شهادة الـ25%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات الشهادة الادخارية الجديدة من بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة البلاتينية

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين فرصة شراء شهادة إدخارية جديدة بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه مصري.

- كما تصل مدة الشهادة إلى عام واحد.

- فيما يصل العائد إلى 27% بشكل سنوي.

- وبالنسبة للاقتراض يكون بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك.

- ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

تفاصيل شهادة طلعت حرب

- يقدم بنك مصر للعملاء شهادة ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 27%.

- وبالنسبة لمدة الشهادة تصل إلى سنة.

- كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعافتها.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.