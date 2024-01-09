«الأوقاف» تعقد 66 ندوة علمية عن «ابن ماجة» ضمن برنامج «أئمة الحديث الدعوي»

أقامت وزارة الأوقاف 66 ندوة علمية تحت عنوان «الإمام ابن ماجة.. نشأته وحياته وجهوده العلمية»، بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وشارك في الندوات نخبة من علماء الأزهر الشريف والدعاة، إذ تناولوا الحديث عن الإمام ابن ماجة، أحد الأئمة الكبار في الحديث النبوي ومؤلف كتاب «سنن ابن ماجة» أحد أهم كتب السنة النبوية.

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد عثمان بن عفان بالرحاب- القاهرة الجديدة، ومسجد العروبة- ش مؤسسة الزكاة- البركة، ومسجد الكوثر- بالشروق، ومسجد سعيد جقمق- وسط القاهرة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، أقيمت ندوات بمسجد الشامخية - بنها، ومسجد كريستال عصفور- شبرا، ومسجد الكبير الفقهاء- شبين القناطر، ومسجد النور- المنشية- بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي – العبور، وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بمسجد الشيخة نور الصباح- طنطا، ومسجد عبد الحي خليل- المحلة أول، ومسجد السلام الشال- بطنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بمسجد مجمع الرحمن- ش مجمع المحاكم- مدينة المنصورة، ومسجد علي بن أبي طالب- ميت خميس، ومسجد القهوجي- ش بورسعيد- مدينة المنصورة، ومسجد السادات – دكرنس، ومسجد الموافي- برق العز، ومسجد الشهداء- البهوفريك- أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندواتبمسجد كفر الشيخ عطية- التل الكبير، ومسجد الإيمان والتقوى– الشيخ زايد- الإسماعيلية، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بمسجد الكبير- سيدي سالم غرب ، ومسجد أبو العزايم- سيدي سالم غرب، ومسجد التوبة- القنطرة- كفر الشيخ، ومسجد المدينة المنورة- بدسوق، ومسجد حماد –بها- دسوق بحري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد بمطروح، وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة - بمدينة الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي- مركز الداخلة، كما أقيمت في مديرية أوقاف بني سويف ندوة بمسجد الفرقان -ش صلاح سالم - بندر بني سويف، بالإضافة إلى عدة ندوات بمديريات أخرى على مستوى الجمهورية.