كيفية إزالة الصدأ من السيارات في الشتاء.. 7 خطوات مهمة

يعاني كثير من المواطنين في فصل الشتاء، من وجود الصدأ في بعض مناطق السيارة، نتيجة السير المتكرر في مياه الأمطار والتعرض للشبورة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح المبكرة، لذا يرغب البعض في معرفة كيفية حماية السيارة من الصدأ.

وينصح المهندس مصطفى حسن، خبير صيانة السيارات، بضرورة استخدام غطاء السيارات في فصل الشتاء، للحفاظ على جسمها الخارجي من الصدأ، خاصة في المدن الساحلية التي تتعرض يوميًا لشبورة كثيفة طوال الشتاء.

طريقة إزالة الصدأ من السيارات

وقال إنّ عددًا من السيارات تظهر عليها الصدأ في المنطقة الخلفية، وتحديدًا «أسفل الشنطة»، والمكان المخصص لوضع إطار السيارة البديل، باعتبارهما من أكثر المناطق التي تتعرض للرطوبة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يمكن إزالة الصدأ بسهولة، قبل انتشاره للحفاظ على السيارة ودون إجراء أي دهان داخلي، إذ إنّ الدهان يعرضها لانخفاض سعرها حال البيع.

وحدد «مصطفى» عدة خطوات يجب اتباعها كالآتي:

1- بلل قطعة قماش أو منديل في البنزين لمسح المنطقة جيدًا من أي أتربة أو زيوت وشحوم.

2- استخدام منتجًا من منتجات إزالة الصدأ، يحتوي علي حمض الهيدروكلوريك وحمض المرياتيك (AKA) عند تخفيفه وحمض الفوسفوريك والنيتريك بنسب متعادلة.

ارتداء نظارة أمان

3- ضع المركب على مكان الصدأ، ثم حكه بفرشة نحاس ناعمة في منطقة الصدأ بشكل دائري دون الاقتراب من الأماكن غير الصدئة لعدم تأثيره على دهان جسم السيارة الداخلي.

4- يُنصح بضرورة ارتداء نظارة أمان للوقاية من تأثير المركب الكيميائي.

5- يزيل المركب، طبقة أكسيد الحديد المتكونة في مكان الصدأ دون التأثير على حديد السيارة.

6- يجري إعادة استخدام قطعة قماش مبللة بالمياه، لإعادة تنظيف المكان من أي بقايا.

7- تُستخدم قطع قماش مبللة بالبنزين مرة أخرى، لإعادة مسح المنطقة بالكامل وإزالة أي بقايا للصدأ لا زالت متواجدة.