وزيرة البيئة: الانتهاء من تقييم 52 محطة معالجة مياه صرف صحي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّه تمّ الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لـ52 محطة معالجة مياه صرف صحي، والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، كما تمّ الانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لـ752 منشأة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنَّه تمّ الانتهاء أيضًا من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.

ونفذت وزارة البيئة مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أسيوط للبترول وإعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا، كما تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا.

كما تولت الوزارة التفتيش على المنشآت التي تتولى الصرف على نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت، وصرف غير مباشر 12 منشأة) بإجمالي 21 منشأة، والانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر أبو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والانتهاء من تركيب أبراج التبريد بشركة سكر أرمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد أسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.