طفلة فلسطينية مريضة سرطان تروي لـ«مصر تستطيع» معاناتها: «كل بيوتنا اتدمرت»

أجرى الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، والمذاع على قناة «DMC» لقاء مع الطفلة الفلسطينية جوري، والمصابة بمرض السرطان، والتي تتلقى العلاج داخل إحدى المستشفيات المصرية، لتروي الطفلة خلال اللقاء تفاصيل معاناتها مع المرض، ومع يجري في منطقتها قطاع غزة.

مصر حلوة كتير

وقالت الطفلة «جوري»، خلال اللقاء: «اللي خلاني أجي هنا، أنا باخد جرعات، لكنها مكانتش متوافرة في المستشفى، وقالوا لازم نجيبك على مصر، إنتي وبعض الحالات، وجينا مصر، مصر حلوة كتير، ومتوقعتش أنها حلوة كده، أنا ساكنة في منطقة الشاطئ في قطاع غزة».

قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل

وعن كواليس قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل القريبة من منزلها، قالت الطفلة الفلسطينية، «إحنا صحينا الساعة 2 بالليل، وقالوا لازم ننزح على الأونروا، ولما روحنا على الأونروا، صحينا الساعة 6 الصبح، وفجأة سمعنا انفجار، ودخل بلوك كبير في أسفل منزلنا، ودخل الغبار في دار عمي اللي بجوارنا، وزجاج المنزل كله تساقط، وهذة الضربة كانت لمنزل بجوار المخبز وكل بيوتنا اتدمرت، وفي نفس توقيت الانفجار، كانت الناس مروحة من الأونروا، إحنا شوفنا الناس بتموت في الشوارع».