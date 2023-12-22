ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من مٌدرسة مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وبتطوير مناقشة المتهمين، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وجرى بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.