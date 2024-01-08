أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» أفضل مبادرات التنمية المستدامة.. والأمم المتحدة أشادت بها

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مبادرة «حياة كريمة» أصبح لها انعكاس على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أشادت بالمبادرة، وأنها أفضل المبادرات التي تركز على مفهوم التنمية المستدامة.

المبادرة ساعدت في تقليل الفجوة بين القرى والمراكز الأكثر فقرا

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة ساعدت في تقليل الفجوة بين القرى والمراكز الأكثر فقرا من خلال تقديم الخدمات ووضعها على خط التنمية المستدامة للدولة المصرية، وقللت الفجوة التنموية بين إقليم الصعيد والوجه البحري.

مبادرة حياة كريمة تطورت لتشمل المشروعات المتعلقة بتنمية الإنسان المصري

وتابع أن مبادرة حياة كريمة تطورت لتشمل المشروعات المتعلقة بتنمية الإنسان المصري، مثل المرتبطة بالرعاية الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات تصب في صالح الإنتاج الخاص بالدولة المصرية، لافتا إلى أن المبادرة تحقق حياة كريمة للمواطنين من منظور القدرة الصحية والتعليمية.