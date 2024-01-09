«التعليم» تعلن قواعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. ورقية أم إلكترونية؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وهل ستكون الامتحانات ورقية أم إلكترونية، والمقرر انطلاقها يوم 11 يناير الجاري، وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

امتحانات أولي وتانية ثانوي.. إلكترونية أم ورقية؟

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية، وذلك للطلاب الذين استلموا التابلت وفي المدارس المجهزة المتصلة بالإنترنت.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي ورقيا في المدارس «الحكومية والخدمات والخاصة» المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت ورقيا، بالإضافة إلى طلبة المنازل ورقيا، والدمج وللطلاب الذين يتعرضون لأي مشكلة تقنية في أي مادة خلال أداء الامتحان.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية ولمدة 3 ساعات.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات ولمدة 3 ساعات.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف والفلسفة ساعة ونصف.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين، والأحياء لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف والجغرافيا لمدة ساعتين.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء لمدة ساعة ونصف واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات .

- الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعتين وعلم النفس والاجتماع لمدة ساعتان.

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين والفيزياء لمدة ساعتين.

- الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات الأحياء والفلسفة والمنطق لمدة ساعتان.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين ونصف وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا ساعتين.

- الأربعاء 24 يناير 2024: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.