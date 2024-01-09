3.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في 24 ساعة بالسينمات

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي الإيرادات نحو 3.2 مليون جنيه عن أمس الاثنين في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

جاء فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضي في صدارة شباك الإيرادات، محققا إيرادات بلغت مليونا و140 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني «أبو نسب» بطولة محمد إمام وإخراج رامي إمام، الذي حقق إيرادات بلغت مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «الحريفة» بـ564 ألف جنيه.

بـ 10 آلاف جنيه.. «كارت شحن» يتذيل قائمة إيرادات الأفلام المصرية

يتواجد فيلم «شماريخ» الذي يجمع في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل في المركز الرابع بقائمة إيرادات الأفلام المصرية بـ 223 ألف جنيه، يليه فيلم «أنا وابن خالتي» الذي حقق إيرادات بلفت 129 ألف جنيه، أما فيلم «ليه تعيشها لوحدك» فحقق إيرادات بلغت 38 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «كارت شحن» بـ 10 آلاف جنيه.