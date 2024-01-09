مواعيد قطارات V I P على خط «القاهرة - أسوان» والعكس.. مزود بخدمة WiFi

أيام قلائل وتبدأ إجازة منتصف العام، ومن الوجهات المفضلة لقضاء إجازة منتصف العام، الأقصر وأسوان، ولذلك يبحث العديد عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان لحجز تذاكر القطارات، ويعد قطار V I P من القطارات المفضلة عند الكثير، لتميزه براحة مقاعده والهدوء ووجود شاشات وطاولة لتناول الطعام في كل مقعد، بالإضافة إلى خدمة WiFi.

مواعيد قطارات V I P

وتقدم «الوطن» مواعيد قطارات V I P، من القاهرة إلى أسوان والعكس،

قطار رقم 934 خط الإسكندرية - الأقصر، حيث يغادر من محطة القيام، الإسكندرية الساعة 09:10 م، ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 978 خط القاهرة - أسيوط، حيث يغادر من محطة القيام، القاهرة الساعة 06.30 ص، ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 12:50 م.

قطار رقم 980 خط القاهرة - أسوان، حيث يغادر محطة القيام القاهرة، الساعة 08:00 ص، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:25 م.

قطار رقم 2006 خط القاهرة - أسوان، يغادر من محطة القيام القاهرة، الساعة 05:15 م، ويصل محطة أسوان، الساعة 06:00 ص.

قطار رقم 2014 خط القاهرة - أسوان، يغادر من محطة القيام القاهرة، الساعة 09:00، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 09:40 ص.

قطار رقم 976 خط القاهرة - الأقصر، حيث يغادر من محطة القيام، القاهرة الساعة 09:00 م، ويصل محطة الأقصر الساعة 07:50 ص.

قطار رقم 2008 خط الإسكندرية - أسوان، يغادر محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م، ويصل محطة أسوان الساعة 11:55 ص.

من أسوان إلى القاهرة

قطار رقم 2007 خط أسوان-القاهرة، يغادر محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م، ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 ص.

قطار رقم 2015 خط أسوان-القاهرة، يغادر من محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م، ويصل محطة القاهرة الساعة 04:20 ص.

قطار رقم 977 خط الأقصر-القاهرة، يغادر محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م، ويصل محطة القاهرة الساعة 05:00 ص.

قطار رقم 2009 خط أسوان-القاهرة، يغادر محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م، ويصل محطة القاهرة الساعة 06:40 ص.

قطار رقم 981 خط أسوان-القاهرة، يغادر محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 م.

قطار رقم 979 خط أسيوط-القاهرة، يغادر محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م، ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 م.

قطار رقم 935 خط الأقصر-الإسكندرية، يغادر محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 01:05 ص.