فيدرا تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي في «أرض الخوف»: تعلمت منه معنى الحياة

استعادت الفنانة فيدرا ذكرياتها مع الفنان أحمد زكي في أثناء عملهما سويًا في فيلم «أرض الخوف»، وذلك من خلال تدوينة شاركتها مع جمهورها عبر موقع «تويتر».

فيدرا تسترجع ذكريات «أرض الخوف»

وشاركت فيدرا صورا من كواليس فيلم «أرض الخوف»، معلقة عليها: «أرض الخوف فيلم مهم، فهمت منه حاجات كتير، علاقات الناس ببعض، الظاهر والباطن، حتى الخير والشر، الحب والكره، التساؤلات، بحب داود عبدالسيد علشان هو الحكيم المصري الكبير وطبعا الحبيب الغالي أحمد زكي».

ارض الخوف.

فيلم مهم، فهمت منه حاجات كتير، علاقات الناس ببعض، الظاهر و الباطن، حتى الخير و الشر، الحب و الكره… التساؤلات.

بحب داود عبدالسيد علشان هو الحكيم المصري الكبير و طبعا الحبيب الغالي أحمد زكي. pic.twitter.com/WhwqWtFBKB — Phaedra فيدرا (@PhaedraAlMasri) January 9, 2024

وشاركت الفنانة فيدرا مؤخرًا في مسلسل «إيجار قديم» مع عدد من الفنانين من بينهم شريف منير وصلاح عبدالله ومحمد الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

أما فيلم أرض الخوف شارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد زكي وسامىي العدل وعزت أبو عوف وفيدرا.