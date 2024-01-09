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فيدرا تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي في «أرض الخوف»: تعلمت منه معنى الحياة

كتب:

بسمة شطا
02:35 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
فيدرا وأحمد زكي

فيدرا وأحمد زكي

استعادت الفنانة فيدرا ذكرياتها مع الفنان أحمد زكي في أثناء عملهما سويًا في فيلم «أرض الخوف»، وذلك من خلال تدوينة شاركتها مع جمهورها عبر موقع «تويتر».

فيدرا تسترجع ذكريات «أرض الخوف»

وشاركت فيدرا صورا من كواليس فيلم «أرض الخوف»، معلقة عليها: «أرض الخوف فيلم مهم، فهمت منه حاجات كتير، علاقات الناس ببعض، الظاهر والباطن، حتى الخير والشر، الحب والكره، التساؤلات، بحب داود عبدالسيد علشان هو الحكيم المصري الكبير وطبعا الحبيب الغالي أحمد زكي».

وشاركت الفنانة فيدرا مؤخرًا في مسلسل «إيجار قديم» مع عدد من الفنانين من بينهم شريف منير وصلاح عبدالله ومحمد الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

أما فيلم أرض الخوف شارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد زكي وسامىي العدل وعزت أبو عوف وفيدرا.

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بقلم بسمة شطا