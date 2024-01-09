وكيل «تعليم الأقصر» يشارك في المراجعات المدعمة لطلاب الثانوية العامة

ألقى الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ثاني المحاضرات صباح اليوم، في اللغة العربية بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

إقبال واسع

شهدت المحاضرة حضورا كثيفاً وإقبالاً واسعا من الطالبات، وسط أجواء من التفاعل الواضح من قِبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

أجور رمزية

يشار إلى أن مجموعات الدعم المدرسي تمثل البديل الأكثر نفعاً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، يقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.