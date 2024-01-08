«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» في المحافظات

أطلقت مديريات الأوقاف بمختلف المحافظات، مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» في 5 آلاف مسجد في مختلف محافظات مصر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه خاصة للأطفال، إذ تعي الأوقاف أهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

تفاصيل مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم»

تهدف المبادرة إلى توعية الأطفال دينيا وتدريس القرآن الكريم لهم، إذ سيقوم إمام كل مسجد مشارك بالمبادرة بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور بكل سورة يتم تدريسها من خلال كتاب «البيان على المنتخب» وهو كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم يشرح الشيخ ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة للأطفال بهدف تنمية سلوكهم وتقويمهم.

وتنشر «الوطن» كل ما يود متابعيها معرفته عن المبادرة، ما بين طرق الاشتراك بها وأماكن المبادرة وما سيتم تدريسه وموعد الاشتراك بالمبادرة، وفقا لبيانات مديريات الأوقاف المختلفة كالتالي:

س: ما هي مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم؟

ج: هي مبادرة أطلقتها مديريات الأوقاف بمختلف المحافظات، في 5 آلاف مسجد، تستهدف توعية الأطفال دينيا، وتدريس القرآن الكريم لهم.

س: ما موعد انطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم بالمحافظات؟

ج: تبدأ المبادرة في عطلة نصف العام، وتستمر لمدة أسبوعين بداية من 27 يناير الجاري، حتى 8 فبراير القادم، في أيام السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

س: ماذا سيدرس الأطفال ويتعلموا بمبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم بالمحافظات؟

ج: تهدف المبادرة لتدريس القرآن الكريم إذ سيقوم إمام كل مسجد مشارك بالمبادرة بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور بكل سورة يتم تدريسها من خلال كتاب «البيان على المنتخب»، وهو كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم يقوم الشيخ بشرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة للأطفال بهدف تنمية سلوكهم وتقويمهم.

س: كيف يتم الاشتراك بمبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم بالمحافظات؟

ج: يتم الاشتراك بتواصل ولى الأمر مع إمام المسجد المنفذ به المبادرة، وتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة، ولمعرفة أقرب مسجد يتم التواصل مع إدارة الأوقاف التابع لها الأطفال، إذ لا تخلو إدارة أوقاف، أو مدينة من عد مساجد منفذ بها مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم».