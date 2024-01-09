«زراعة الشيوخ» تطالب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دور المدارس التكنولوجية في التنمية الشاملة بالبلاد، مشيرا إلى أن العالم يعتمد بشكل أساسي على ذلك النوع من التعليم في التعليم بشكل عام، ثم يأتي بعد ذلك باقي اشكال التعليم، وذلك نظرا لأهميته في عملية التنمية الشاملة، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي السريع.

سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

التوسع في إنشاء المدراس الفنية

وأضاف «الجبلي»، أن حظ المجال الزراعي في ذلك التعليم الفني والمدارس التكنولوجية، قليل جدا، نظرا لعدم إنشاء سوى مدرستين أو ثلاثة فقط، تتعلق بالنشاط الزراعي، موضحًا أن حسب البيانات المعلنة بالجلسة يوجد عجز ونقص كبير في تلك المدارس، حيث لدينا منحة 270 مدرسة فقط، من أصل أكثر من ألفين مدرسة نستهدفهم.

وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن أنشطة المجال الزراعي حاليا، متعددة، وتتطلب التوسع في إنشاء المدراس الفنية والتكنولوجية التطبيقية المختصة بالقطاع الزراعي، حيث يتضمن أنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديثة وغيرها، الأمر الذي يتطلب مواكبة التطوير التكنولوجي.