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أحمد زايد يصدر كتاب «نصوص الخروج» عن دار المعارف

كتب:

إلهام الكردوسي
05:25 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية؛ صدور كتابه «نصوص الخروج.. هل من طريق للخروج إلى الذات» عن دار المعارف.

وفي كلمته عن الكتاب علق أحمد زايد عبر «فيسبوك»: «هل نملك القدرة على أن نفكك ذواتنا باكتشاف عثراتها وانكساراتها ومعرفه قيودها؛ حتى وإن كنا غير قادرين على فكها والخروج منها؛ وهل يمكن أن يكون هذ الجهد طريقا نحو وجود ذاتي أفضل، ومشاعر إنسانية تكبح التصعر والخيلاء والاستدارة، وإنجاز أفضل، وإيمان مطمئن؟».

وأضاف: «أنا أخرج إلى ذاتي، أنا أعرف طريقي للحق، ونصوص الخروج جزء من الطريق. الآن في دار المعارف».

وفي كلمة الناشر على ظهر الغلاف جاء: «لا تسعى فلسفة الخروج إلى رجم الواقع أو التعالي عليه أو هجره بل ترتد إلى الذات تناجيها، وتطرح عليها الأسئلة لتبحث عن عثراتها وانكساراتها وكبواتها لكي تؤسس وجودا مطمئنا يرتقي بالذات إلى معارج عليا من الانبعاث من جديد بحيث تكون أقدر على الفعل والأداء الثاقب المنير». 

 

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مسؤول الملف الثقافي