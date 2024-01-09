«حياة كريمة»: الإطعام أولوية المؤسسة.. و«كرتونة الخير» تكفي أسرة من 4 أفراد

أكّدت مؤسسة حياة كريمة، أنَّ الإطعام واحد من أهم أولويات المؤسسة، التي تعمل عليها دائماً، من أجل الوصول بالفئات الأكثر احتياجا إلى حد الاكتفاء.

محتويات كرتونة إطعام مؤسسة حياة كريمة

وأوضحت حياة كريمة أنَّ حملات الإطعام لها نصيب كبير خلال الحملات التي تطلقها المؤسسة خلال فصل الشتاء لهذا العام، موضحة أنَّ كرتونة الخير التي تقدمها المؤسسة تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد بتكلفة 350 جنيهاً، وتحتوي على 2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، كيلو سكر، كيلو دقيق، 500 جرام عدس، 500 جرام فول، 400 جرام صلصة.

طرق التبرع لمؤسسة حياة كريمة

وأشارت المؤسسة، في بيان رسمي لها، إلى طرق التبرع لصالح حياة كريمة، من أجل المساعدة في إيصال الدعم لكل محتاج، موضحة أن التبرع يكون عن طريق حساب حياة كريمة الموحد بجميع البنوك المصرية على رقم 45004500، أو من خلال الموقع الرسمي لها من خلال الضغط هنــــا، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم 9509، إلى جانب إمكانية التبرع من خلال خدمة فودافون كاش وفوري.