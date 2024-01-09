معلومات عن الممشى السياحي الجديد في المنصورة «الكورنيش الجديد»

شهدت محافظة الدقهلية طفرة كبيرة من التطورات وإقامة العديد من المشروعات القومية والخدمية وآخرها الممشى السياحي أو الكورنيش الجديد الذي أقيم في مدينة المنصورة بطول 1250 مترا ضمن الخطة الاستثمارية وبالتنسيق مع وزارتي النقل والري.

معلومات عن مشروع الممشى السياحي الجديد بمدينة المنصورة

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية أهم المعلومات عن مشروع الممشى السياحي الجديد الذي يقام في مدينة المنصورة ضمن الخطة الاستثمارية لتقديم مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين وفقا للصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية كالاتي:

- يوجد الممشى السياحي في مدينة المنصورة

- يمتد مشروع الممشى السياحي الجديد بداية من منطقة قولونجيل وحتى ديوان مبنى محافظة الدقهلية

- يبلغ طول الكورنيش الجديد بالمنصورة 1250 مترا

- الممشى يمر بمرحلتين مرحلة أولى تضم قطاع بطول 550 مترا ومرحلة ثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا.

- الممشى السياحي الجديد «الكورنيش الجديد» يضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدراجات وألعاب الأطفال والترفيه.

- يبلغ تكلفة الكورنيش الجديد بالمنصورة 50 مليون جنيه

- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ونسبة التنفيذ في المرحلة الثانية 65%

- من المقرر تسليم المشروع لمحافظة الدقهلية في غضون من 10 أيام وحتى أسبوعين.

إنشاء مشروع الممشى السياحي هو خلق متنفس ترفيهي

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الهدف من إنشاء مشروع الممشى السياحي هو خلق متنفس ترفيهي للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطن بالإضافة إلى توفير عمل للشباب والقضاء على البطالة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية من خلال إنشاء محلات على أعلى مستوى بشكل جمالي وحضاري لبيع المشروبات والأطعمة لخدمة المكان وأهالي الدقهلية.