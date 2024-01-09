بعد 24 ساعة من لقائه بوزير العمل.. مواطن من ذوي الهمم يتسلم وظيفة بالغربية

استلم المواطن محمد أحمد المعداوي من ذوي الهمم، ومحل إقامته في المحلة الكبرى، بعد لقائه مع وزير العمل حسن شحاتة بـ24 ساعة، عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس.

وعقب توقيعه العقد اليوم الثلاثاء، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم، والتعامل معهم بشكل كريم ولائق، موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من وزير العمل حسن شحاتة.

وكان وزير العمل، استقبل ظهر أمس الاثنين، واحدًا من أبناء الوطن من ذوي الهمم أثناء تواجده داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع الوزير، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وحرص الوزير على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صور تذكارية معهما؛ تنفيذًا لطلبهما، ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة لتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، إذ نجحت الوزارة خلال 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدربين منهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وتواصل الوزارة تنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة.