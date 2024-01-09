توزيع 1100 كيلو لحوم على 550 أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، عن مشاركتها جمعية الأورمان، في توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيسه العذراء مريم بقرية كفر درويش، وكنيسة ماري جرجس بقرية صالح فريد، وكنيسة السيدة العذراء بقرية تلت بمركز الفشن، لإدخال البهجة على 550 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

التخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية

وقالت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، إنه تم توزيع 1100كيلو لحوم على 550 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا من الأقباط، من أجل التخفيف عن كاهلهم ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

تقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا في قرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الجمعية تشارك في مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.