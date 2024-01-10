خسائر الاحتلال الإسرائيلي تهدد مناصب 4 وزراء في حكومة نتنياهو

حالة من الجدل أثارتها استقالة الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي من وزارة المساواة الاجتماعية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل ترشيد النفقات في ميزانية 2024، إذ طرحت الاستقالة العديد من التساؤلات حول تكرار الاستقالات في وزارات أخرى أم لا.

حل الوزارات غير الضرورية لتوفير النفقات

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت وفقا لمسؤولين إسرائليين، بأن شيكلي ليس الأخير، إذ سيتخلى كل شريك في الائتلاف الحكومي الحالي عن منصب واحد غير ضروري، بينما سيتخلى الليكود عن اثنين، مؤكدين أن التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن هذا هو التوجه بحسبهم، إذ يتم استقالة الوزير وحل المكتب الخاص به والعاملين فيه ما يوفر نفقات حكومية باهظة، تنفق على وزارات غير ضرورية في ظل حكومة الحرب.

وزراء مهددون بالاستقالة

ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، وفقا للجريدة الإسرائيلية، وزارة الاستيطان التي سيضطر وزيرها أوريت شتروك لتقديم استقالته، ووزارة التراث التى يرأسها عميخاي إلياهو، ووزارة القدس والتقاليد الإسرائيلية التي يتولى وزارتها مئير باروش من المتوقع حلها وعودتها كوحدات إلى ما كانت عليه قبل تعيين الوزير، فيما يتم النظر إلى إغلاق وزارة التعاون الإقليمي، حيث يتولى الوزير دودي أمسالم قيادتها.