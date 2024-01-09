«تعليم الجيزة»: عزل أي طالب مريض بامتحانات نصف العام في لجنة خاصة

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة امتحانات صفوف النقل في أول يوم امتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس، عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل أثناء العملية الامتحانية، وضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

عدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول

كما أكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلبة أو الملاحظين، كما نبه على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

ونبه سلومة على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.