«تعليم أسوان»: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات صفوف النقل

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك في ثاني أيام الامتحانات في عدد من لجان إدارة أسوان التعليمية.

توجيهات ونصائح من وكيل الوزارة للطلاب

وبدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان مدرسة علي ناصر الابتدائية، ثم زار مدرسة هميمي الجبلاوي الابتدائية، مشيدا بالأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، ونوعية طباعة ورقة الأسئلة، حيث وجه نصائح للطلاب بعدم التوتر، وكتابة الإجابات بخط واضح ومرتب، والمراجعة الجيدة.

وكانت غنية محمد علي مدير إدارة أسوان التعليمية، تابعت امتحانات الفصل الدراسي الأول في مراحل التعليم المختلفة بالمحافظة، وشملت الجولة عدة مدارس، بينها مدرسة الجمهورية الابتدائية.