أفضل 6 أماكن خروج للأطفال لقضاء يوم مميز.. استمتع معهم

يبحث الآباء والأمهات دائمًا عن أماكن ترفيهية للأطفال تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، إذ تساعد هذه الأماكن على تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم، كما أنها تساعد على قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

ونقدم لكم عبر السطور التالية أهم 6 أماكن خروج للأطفال، من مدن ملاهي، وحدائق حيوان ومتاحف، ونوادٍ رياضية ومراكز ترفيهية، ثم نتبع ذلك ببعض النصائح لاختيار المكان المناسب لخروج الأطفال.

أماكن خروج للأطفال: مدن ملاهي

تعد مدن الملاهي من أكثر الأماكن الترفيهية للأطفال، حيث تضم مجموعة متنوعة من الألعاب التي تتناسب مع جميع الأعمار، مثل الألعاب الكهربائية والمائية والمثيرة، ومن أشهر مدن الملاهي في مصر:

دريم بارك: وهي تقع في مدينة السادس من أكتوبر، وتضم أكثر من 100 لعبة مختلفة.

أكوا بارك: تقع في مدينة 6 أكتوبر أيضًا، وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب المائية.

جيرو لاند: تقع في مدينة نصر، وتضم ألعابًا متنوعة للأطفال والكبار.

متاحف

تعتبر المتاحف من الأماكن التعليمية للأطفال، حيث يمكن للأطفال التعرف على تاريخ وحضارة مصر من خلال زيارة المتاحف المختلفة، ومن أشهر المتاحف في مصر:

المتحف المصري: يقع في وسط القاهرة، ويضم مجموعة متنوعة من الآثار المصرية القديمة.

المتحف القومي للحضارة المصرية: يقع في مدينة الفسطاط، ويضم مجموعة متنوعة من الآثار المصرية القديمة والحديثة.

متحف الطفل: يقع في مدينة نصر، ويضم مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية والترفيهية التي تتناسب مع الأطفال.

حدائق الحيوان

حدائق الحيوان واحدة من أهم الأماكن الترفيهية والتعليمية للأطفال، والمحببة لدى الكثيرين منهم، فيمكن للأطفال مشاهدة الحيوانات المختلفة من جميع أنحاء العالم، ومن أشهر حدائق الحيوان:

حديقة الحيوان بالجيزة: تقع في الجيزة، وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والبحرية.

حديقة الحيوان في الإسكندرية: تقع في مدينة الإسكندرية، وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والبحرية.

حديقة الحيوان في الفيوم: تقع في مدينة الفيوم، وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والبحرية.

أماكن للخروج في القاهرة ليلا للأطفال

توفر النوادي الرياضية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، مثل السباحة والألعاب الرياضية والورش الفنية، ومن أشهر النوادي الرياضية في مصر:

نادي الجزيرة: يقع في منطقة الزمالك، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب للأطفال.

نادي الأهلي: له عدة فروع في الزمالك والشيخ زايد ومدينة نصر والتجمع الخامس والأقصر، ويضم مساحات خضراء ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال.

نادي الزمالك: يقع في منطقة المهندسين، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

المراكز الترفيهية

توفر المراكز الترفيهية كذلك مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، مثل الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو والسينما، ومن أشهر المراكز الترفيهية:

مول مصر: يقع في مدينة السادس من أكتوبر، ويضم مجموعة متنوعة من المراكز الترفيهية للأطفال.

سيتي ستارز: يقع في مدينة نصر، ويضم مجموعة من المحلات والمطاعم والملاهي الترفيهية للأطفال.

كايرو فيستيفال سيتي: يقع في التجمع الخامس، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

نصائح لاختيار مكان الخروج المناسب للأطفال

هناك مجموعة من النصائح التي ينبغي مراعاتها عند اختيار مكان الخروج للأطفال، وهي كالتالي:

- عمر الأطفال: إذ يجب اختيار مكان مناسب لعمر الأطفال؛ لأن هناك أماكن مخصصة للأطفال الصغار وأخرى مخصصة للأطفال الأكبر سنًا.

- اهتمامات الأطفال: يجب اختيار مكان يتناسب مع اهتمامات الأطفال، فهناك أماكن مخصصة للألعاب وأخرى مخصصة للتعلم وأخرى مخصصة للرياضة.

- الميزانية: يجب مراعاة الميزانية المتاحة، حيث توجد أماكن باهظة الثمن وأخرى متوسطة الأسعار وأخرى رخيصة.

وفي الختام نشير إلى أنه بالإضافة إلى الأماكن المذكورة، هناك العديد من الأماكن الأخرى التي يمكن زيارتها مع الأطفال، مثل الحدائق العامة والمناطق الأثرية والأماكن السياحية.