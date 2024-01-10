«بوتشا» تجذب آلاف السياح على شواطئ الغردقة.. لعبة أوروبية لكبار السن

شهدت شواطئ الغردقة، انتشارًا كبيرًا للعبة «بوتشا»، وهي لعبة أوربية المنشأ، وجذبت آلاف السياح الأجانب خاصة من كبار السن، إذ تحتاج إلى ملعب رملي وكور حديدية ولا تحتاج سوى التركيز.

«البوتشا» على شواطئ الغردقة

وأشار ضيا عطية، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أنّ لعبة بوتشا، هي لعبة أوروبية نشأت في ألمانيا، وانتشرت في عدد من الدول الأوروبية، وظهرت مؤخرًا على شواطئ الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّها تتكون من 16 كورة حديدة، ويلعبها فريقين، ورغم أنها لعبة لكبار السن إلا أنها جذبت آلاف السياح من جنسيات أجنبية من مختلف الأعمار.

وأوضح محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سبب انتشار «البوتشا» في شواطئ الغردقة، أنّها تحتاج إلى ملعب ترابي عرضه يقترب من ثلاثة أمتار وطوله نحو أربعة أمتار.

وأكد أنّ الغردقة تمتلك شواطئ جذابة، حيث الرمال الناعمة والأجواء الدافئة والشمس المشرقة طوال فصل الشتاء.

الغردقة استقبلت 3 ملايين سائح

وأشار إلى أنّ الغردقة، استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، لقضاء احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، لافتًا إلى أنّ الغردقة أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح من أوروبا، حيث استقبلت 3,3 مليون سائح خلال العام الماضي، وفقًا لبيان غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.