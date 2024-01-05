حفل جماعي لتكريم العاملين بالقطاع السياحي في البحر الأحمر باليوبيل الفضي

نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر حفل تكريم لعدد من العاملين في القطاع السياحي؛ بمناسبة اليوبيل الفضي للعاملين الذين مر عليهم أكثر من 25 عاما في خدمة السياحة، تحت رعاية جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

تكريم العاملين في القطاع السياحي

كرم كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر عدد من العاملين في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر بمناسبة اليوبيل الفضي للعاملين في القطاع السياحي، وذلك تقدير لقصة كفاح في العمل لخدمة العمل السياحي طيلة 25 عاما.

اليوبيل الفضي للعاملين في السياحة

ومن جانبه أشار محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت علي تكريم العاملين في عيدهم باليوبيل الفضي، كنوع من أنواع التقدير والتحفيز، لافتا إلى أن حفل التكريم شمل توزيع جوائز عينية ومادية وفقرات فنية وموسيقية وسط فرحة الجميع الذين عبرو عن سعادتهم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات.

الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش حركة السياحة بالبحر الأحمر، وعودة السياح إلى الفنادق والاستمتاع بالمعالم السياحية والطبية الساحرة.

حيث استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم اليوم قرابة 20 ألف سائح على متن 101 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطارات البحر الأحمر، للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بفنادق الغردقة ومرسى علم.