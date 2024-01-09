«تعليم السويس»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن امتحانات صفوف النقل اليوم، مرت دون شكاوى، حيث تم التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

توفير مستلزمات الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته بمدارس القطاع الريفي، على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، واطلع على الورقة الامتحانية للتأكد من الوضوح، من حيث الشكل والطباعة وقام بالاطمئنان على عدم وجود مشكلات تعكر صفو الامتحانات، مؤكدا على مدراء المدارس بضرورة توفير جميع المستلزمات باللجان التي تتيح تكافؤ الفرص وتوفر الأجواء المناسبة لراحة الطلاب.

انتظام الامتحانات بمدارس حي الجناين

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، سير وانتظام الامتحانات بمدارس حي الجناين بمحافظة السويس، منها مدرسة الجناين الجديدة الابتدائية والجناين القديمة الابتدائية وقرية عامر الابتدائية، كما تابع أعمال الكنترول، موجها بضرورة الدقة في التصحيح وإنجاز مختلف المواد أولا بأول، مؤكدا سرية النتيجة داخل الكنترول.