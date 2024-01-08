أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة السويس، الذي يتضمن انطلاق الامتحانات يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، وبدء اللجان في مدارس الإدارات التعليمية الثلاث، شمال وجنوب السويس التعليمية، والجناين، في تمام التاسعة صباحًا.

وحذّرت المديرية، في بيان، على صفحتها الرسمية، من محاولة ارتكاب أي مخالفة امتحانية، إذ سيتم تطبيق القانون واللوائح في ذلك الشأن، وإحالة المخالفة للنيابة العامة.

وأوضحت أنّ ياسر عمارة، وكيل الوزارة في محافظة السويس، يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة إجراء الامتحانات بشكل مستمر، ولحظة بلحظة، وتلقي أي مشكلات ومعوقات والتغلب عليها فورًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة السويس

شهدت مدارس السويس، استعدادات مكثفة على كافة المستويات التنفيذية والتعليمية، فور صدور، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة السويس، بتوفير مستلزمات اللجان، بناءً على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة إعداد اللجان والتنسيق مع الأحياء المختلفة والجهات الأمنية؛ لتهيئة أجواء امتحانية مناسبة، وتوفير جميع الإمكانيات والمتطلبات اللازمة.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة السويس، كما يلي: