تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، وذلك في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية الثلاث (شمال وجنوب السويس التعليمية والجناين).

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس، والذي يتضمن 5 مواد هي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية، واللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات.

وتشهد المديرية إقامة غرفة عمليات تحت إشراف ياسر عمارة، وكيل الوزارة بالسويس، لمتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين.

فور صدور، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس، استعدت مديرية التربية والتعليم بشكل مكثف بإعداد اللجان، وتوفير جميع الإمكانيات والمتطلبات اللازمة، لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه.

وحذّرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، من حيازة التليفون المحمول مع الطلاب أو الملاحظين، محذرة بإحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلي النيابة العامة.

وقد جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس، كالآتي: