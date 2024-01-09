«السياحة» تحدد موعد واشتراطات تنازل الفائز بالحج لأحد والديه.. تعرف عليها

كشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عملية تنازل الفائز بقرعة الحج لأحد والديه أو العكس عن فرصة الحج، ستبدأ أواخر شهر يناير الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة السياحة والآثار لكل إجراءات الحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أن الوزارة وضعت العديد من الاشتراطات لإتمام تلك العملية لعل أهمها أن يكون المتنازل والمتنازل إليه ضمن المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام.

إجراء عملية تنازل الابن لوالديه أو العكس مرة واحدة بكل تضامن

وأضاف لـ«الوطن» أن من ضمن الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتنازل الفائز بالحج لأحد والديه عن فرصة الحج أو العكس أن تكون تلك العملية في نطاق عددي محدد، موضحا أن الوزارة سمحت لكل تضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج السياحي بإجراء عملية تنازل واحدة من الأب والأم لأبنائهم أو العكس، موضحا أن كل تضامن يضم 250 حاجا على الأقل.

موعد انتهاء التضامنات بين شركات السياحة في تنفيذ الحج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن وزارة السياحة طالبت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي بالدخول فيما بينها في تضامنات لتنفيذ برامج الحج، حيث أن المسار الإلكتروني السعودي لا يتعامل إلا مع كيانات تضم على الأقل 250 حاجا، وهو ما لا تستطيع شركة سياحة بمفردها القيام به، موضحا أن عمليات التضامن بين شركات السياحة ستستمر حتى يوم 22 يناير الجاري.