بعد إثبات تفوقها في الأزمة الروسية الأوكرانية.. تسارع دولي على إنتاج الطائرات المسيرة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد إثبات تفوقها في الحرب الروسية الأوكرانية تسارع دولي على إنتاج الطائرات المسيرة».

منحى جديد يأخذه سباق التسلح العالمي، حيث تتسارع الدول لإنتاج الطائرة المسيرة بعد أن أثبتت تفوقها في ساحات المعارك مؤخرا عن باقي الأسلحة التقليدية.

وتعد المسيرات من أخطر الأسلحة وأكثرها فتكا، إضافة إلى تميزها كونها أقل تكلفة وأصغر حجما مقارنة بالمقاتلات المعتاد استخدامها في تحقيق الأهداف العسكرية.

دخول هذه التكنولوجيا إلى دائرة الحروب في التوقيت الراهن يزيد من طول أمد الصراعات، وتعد الحرب الروسية الأوكرانية نموذجا في استخدام المسيرات بشكل متزايد.

ولجأ طرفا المعركة إلى شن هجمات بالطائرات المسيرة لضرب أهداف حيوية في العمق الروسي والأوكراني أيضا، ما دفع الجانبين إلى زيادة الإنتاج العسكري من هذه الطائرات.

ومع دخول الصراع الروسي الاوكراني عامه الثالث أعلنت موسكو خطتها لإنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030 وأن يمثل حجم إنتاجها 70% من السوق.