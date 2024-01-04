استقرار أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أعلنت بورصة الدواجن استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 4-1-2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم داخل بورصة الدواجن والمزارع 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 73- 75 جنيهًا للكيلو، وتختلف الأسعار حسب المنطقة، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 4-1-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 73 - 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

استقرار المعروض من الدواجن

وتجد الإشارة إلى أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، جاءت وسط استقرار بالمعروض من الدواجن في الأسواق، وفقًا لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس 110 جنيهات في مزارع الفراخ، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و119 جنيهًا للكيلو.