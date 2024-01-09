«التنظيم والإدارة» يعلن مواعيد ومدة التقديم لمسابقات التعيين الحكومي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مواعيد التقديم رسميا، للتعيين في المسابقات الحكومية الخمس التي أعلنها الجهاز الأسبوع الماضي، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

مدة التقديم للوظائف المعلن عنها.. 14 يوما

وقال الجهاز في بيان صحفي، إن الراغبين في التقديم لمسابقات التعيينات الحكومية بوظائف بالتربية والتعليم، والبريد والطب الشرعي وخبراء وزارة العدل ومعاون كيميائي شرعي، على مدار 14 يوما بداية من يوم الخميس 18 يناير الجاري وحتى نهاية يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر.

ولفت الجهاز، إلى أن التقديم للوظائف المعلن عنها، سيكون وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

900 وظيفة شاغرة بالبريد

وأضاف الجهاز، أن مسابقات التعيينات الحكومية الخمس تحتاج إلى شغل وظائف لـ11 ألفا و114 معلما مساعدا بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وكذلك يتيح الإعلان وظائف شاغرة لـ900 خريج في هيئة البريد المصري، منهم 19 مهندسا في تخصصات «كهرباء، ميكانيكا، ميكانيكا سيارات، تخطيط النقل»، تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية «كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات»، تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.

كما تطلب هيئة البريد، شغل وظائف لـ861 خريج في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء و20 في وظيفة محام، كلها على الدرجة الثالثة تخصصية.

وأوضح الجهاز أن عدد الوظائف المتاحة في مسابقة الطب الشرعي لـ81 بوظائف معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني.

كما أعلنت نفس الجهة بوزارة العدل، عن حاجتها لشغل وظائف في تخصص معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس «ب» تشريح بالمستوى الوظيفى السادس «ب»، وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

ولفت إلى أن عدد الوظائف بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، متاحة لـ284 خريج في تخصصات معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبيرهندسي تخصص «مدني أوعمارة» معاون خبيرهندسي تخصص «هندسة بحرية»، معاون خبيرهندسي تخصص «ميكانيكا»، معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»، معاون خبيرهندسي تخصص «حاسبات ومعلومات» وذلك بالدرجة الثالثة، وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.