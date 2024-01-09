9 أرقام هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين في حي الجناين بالسويس

أعلن حي الجناين في محافظة السويس أرقام غرفة العمليات الرئيسية وكذلك أرقام التواصل مع الإدرارات المختلفة بالحي، محذرا من استخدام تلك الأرقام في غير الأغراض والخدمات المخصصة لها، حتى تعم الفائدة على المواطنين في قرى القطاع الريفي.

أرقام إدارات حي الجناين لتلقي شكاوى المواطنين

وقال اللواء أحمد شاكر، رئيس حي الجناين في محافظة السويس، لـ«الوطن»، إن الجهاز التنفيذي يعمل دائما على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تسهيل الاتصال والتفاعل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، سواء باللقاءات المستمرة التي يتم تنظيمها، أو بالمرور الميداني.

وحدد الجهاز التنفيذي لحي الجناين، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك» أرقام التليفونات التي يمكن للمواطنين المقيمين في نطاق الحي التواصل من خلالها مع الإدرارت المختلفة عند وجود أي شكوى، وهي كالتالي:

- غرفة عمليات حي الجناين الرئيسية 0623461044.

- الشكاوي الخاصة بالمرافق، مدير المرافق بالحي محمد حامد 01224776216.

- شكاوى النظافة والتجميل، سعد يوسف 01272334201.

- مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو الاتصالات، 01224776216.‏ ‏

- شكاوى البيئة 01023008106 تامر شحاتة.

- شكاوي الإشغالات، تامر حافظ 01223868504.

- شكاوى البناء مخالف، المهندس محمد حسني، 01069117290، و01553433900.

- شكاوى بالمركز التكنولوجي 01032675433.

وأوضح الحي، أنه في حال تلقي أي بلاغ كيدي أو غير حقيقي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية والمدنية ضد المُبلغ.