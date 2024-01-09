«الزراعة» تكثف حملات الرقابة والتفتيش على محطات ومنافذ بيع تقاوي البطاطس

تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات الرقابة والتفتيش على محطات ومنافذ بيع تقاوى البطاطس المستوردة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وذلك لضمان طرح جميع الكميات للمزارعين، ومنع تلاعب التجار في الأسواق.

وقال الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة إنَّه تمّ تكليف مهندسي الإدارة بالتوجه إلى محافظة البحيرة مركز التوفيقية، إذ يعتبر أكبر مركز لبيع تقاوي البطاطس وبورصة تقاوي البطاطس، وتمّ المرور على الشركات المستوردة ومنافذ بيع تقاوي البطاطس المرخصة، وتولت اللجنة فحص ومراجعة المستندات والتفتيش على جميع المخازن.

وأضاف أنَّ حملات التفتيش مستمرة على منافذ بيع وثلاجات حفظ تقاوي البطاطس بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أنَّ كميات تقاوى البطاطس الواردة فعليا للبلاد حتى تاريخه أكثر من 116 ألف طن -بناءاً على الافراجات الجمركية الخاصة بالشحنات المستوردة- ومازالت شحنات أخرى في طريقها إلى مواني مصر، إضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلي (الجيل الثالث) وبالتالي فإن هناك أكثر من 135 ألف طن تقاوى بطاطس متاحة للمزراعين في حين أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس.

وتعتبر الكمية التي تمّ استيرادها والكمية المنتجة محلياً تلبي احتياجات المزارعين لزراعة هذه العروة «العروة الصيفي» إلى أنَّه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية ولهذا قامت اللجنة بالمرور على المنافذ المرخصة والشركات المستوردة للاطمئنان على وجود التقاوي بالمنافذ والتأكد من جودتها.