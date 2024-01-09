«الزراعة» توافق على استيراد 154 ألف رأس ماشية استعدادا لشهر رمضان

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استيراد 154 ألف رأس عجول، منها 34 ألف و500 للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ متعددة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة، بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان، والعيدين الفطر والأضحى المبارك.

وأشار وزير الزراعة إلى اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، ما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه من خلال القرارات التي إتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2023 كان لها نتائج إيجابية من حيث توفير الأعداد المناسبة لإحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب إستيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء خلال عام 2023، وذلك دون حدوث أي نقص في الاحتياجات للمواطنين.