أسعار بوتاجاز 5 شعلة في الأسواق.. «اختار المناسب ليك حسب احتياجك»

مع اقتراب زواج الفتيات، تبحث كلا منهن عن الأجهزة الكهربائية المناسبة لها، والتي تقوم بتحديدها وفق احتياجاتها المنزلية والمساحات الموجودة في الشقة، ومن أبرز وأهم تلك الأجهزة المنزلية البوتاجاز، والذي يتم اختياره بعناية شديدة حتى لا يعرض أحد للخطر، سواء كان بتسريب الغاز أو بقوة اشتعال الشعلة الخاصة بالبوتاجاز، كما تهتم الفتاة أيضا بالفرن الخاصة بالبوتاجاز، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار بوتاجاز 5 شعلة في الأسواق.

وتحرص شركات الأجهزة الكهربائية على توفير البوتاجازات في الأسواق بمعايير وأسعار تنافسية، تجعل الراغبين في الشراء يتهافتون على شراء تلك الأجهزة الخاصة بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار بوتاجاز 5 شعلة في الأسواق المصرية، وفق مواقع التسوق الإلكتروني في مصر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار بوتاجاز 5 شعلة

- بوتاجاز زانوسي 5 شعلة ستانليس ستيل: يصل سعره إلى 13 ألفا و499 جنيها.

- بوتاجاز زانوسي تيست ماكس 4شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 19 ألفا و990 جنيه.

- بوتاجاز غاز بيكو 5 شعلة بوهيمان انتراسايت: يصل سعره إلى 22 ألفا و159 جنيها.

- بوتاجاز غاز بيكو 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 19 ألفا و319 جنيها.

- بوتاجاز غاز بيكون برو 500 بـ 5 شعلة: يصل سعره إلى 20 ألفا و209 جنيهات.

- بوتاجاز غاز بيكو 5 شعلة أسود اللون: يصل سعره إلى 19 ألفا و669 جنيها.

- بوتاجاز غاز فريش ماتريكس ديجيتال 5 شعلة أسود أو فضي اللون: يصل سعره إلى 15 ألفا و499 جنيها.

أسعار بوتاجاز 5 شعلة ديجيتال

- بوتاجاز غاز فريش هامر ديجيتال 5 شعلة: يصل سعره إلى 15 ألفا و399 جنيها.

- بوتاجاز غاز فريش بلازا 5 شعلة فضي وأسود: يصل سعره إلى 9570 جنيها.

أسعار بوتاجاز 5 شعلة فريش

- بوتاجاز غاز فريش بونتو 5 شعلة فضي وأسود: يصل سعره إلى 8499 جنيها.

- بوتاجاز غاز فريش إيطاليانو ديجيتال 5 شعلة: سصل سعره إلى 9810 جنيهات.

- بوتاجاز غاز زانزسي تيست ماكس 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 24 ألف 749 جنيها.

- بوتاجاز رويال كريستال 5 شعلة: يصل سعره إلى 10 آلاف و836 جنيها.

- بوتاجاز غاز كريازي 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 12 ألفا و399 جنيها.

- بوتاجاز جامبو فريش بوتاتو 5 شعلة : يصل سعره إلى 8789 جنيها.

- بوتاجاز غاز يونيون إير 5 شعلة: يصل سعر البوتاجاز إلى 9709 جنيها.

- بوتاجاز غاز بريميوم 5 شعلة ستنالس ستيل: يصل سعره إلى 16 ألفا و499 جنيها.

- بوتاجاز يونيون إير ماكس 13 بـ 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 10 آلاف و250 جنيها.

- بوتاجاز غاز لاجيرمانيا مودرنا 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 18 ألفا و999 جنيها.

- بوتاجاز غاز يونيون إير آي شيف 5 شعلة: يصل سعره إلى 16 ألفا و499 جنيها.

- بوتاجاز غاز لاجيرمانيا كلاسيكا 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 18 ألفا و59 جنيها.

- بوتاجاز غاز كريازي 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 11 ألفا و499 جنيهًا.

- بوتاجاز بيكو 5 شعلة حماية كاملة من الستانلس ستيل 2 مروحة: يصل سعره إلى 21 ألف جنيه.

نصائح للحفاظ على البوتاجاز

وهناك عدة نصائح يجب أن تحرص ربة المنزل على اتباعها للحفاظ على البوتاجاز الخاص بها، وتتمثل في الآتي:

- يجب تنظيف الشعلة الخاصة بالبوتاجاز باستمرار من بقايا الطعام التي تتعرض لها.

- يجب أن يتم التأكد من غلق صمام الغاز بشكل جيد حتى لا يحدث تسرب للغاز.

- يجب أن يتم تنظيف الفرن من الداخل بشكل جيد، ولا يجب ترك بقايا الطعام بها.

- يجب فحص الأنابيب والوصلات الخاصة بالغاز الموصلة بالبوتاجاز بشكل جيد.

- يجب أن يكون هناك تهوية جيدة في المطبخ حتى لا يحث اختناق بسبب الغاز.