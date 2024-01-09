حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف عليها وإزالتها فورا في المهد وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة ومصادرة كافة مواد البناء ومحاسبة كل المشاركين في المخالفات.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وقال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه جرى تنفيذ حملات مكبرة على عدد من المناطق في نطاق مركز المدينة، ووردنا بلاغ بحفر قطعة أرض على مساحة 200 متر مربع بقرية سرنجا للبناء عليها، وتبين أنها أرض أملاك دولة وجرى ردمها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تكثيف الحملات لإزالة التعديات

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر على الاستمرار في شن الحملات المكثفة على قرى وعزب المدينة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المساحات الخضراء حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين واسترداد أملاكها للاستفادة منها في عمل العديد من المشروعات القومية والخدمية التي تخدم المواطنين.