قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت رئاسة مجلس مدينة السنبلاوين بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا السبت للصيانة على مدار 6 ساعات، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، وسيتم توقف محطة المياه بالحجايزة من أجل الصيانة والتطهير.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدا بالدقهلية

وحدد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، مناطق انقطاع المياه غدا السبت وهي قرية «الحجايزة، الشرقين، كفر سعد، السرسي، غزالة، عزبة لوليا، مليكة الكبرى، مليكة الصغرى، عزبة أبو حسين»، موضحا أن سبب انقطاع المياه هو صيانة وغسيل وتطهير البدروم الخاصة بمحطة الحجايزة غدا لذلك سيتم توقف محطة المياه لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساء.

أخذ التدابير اللازمة والاحتياطات أثناء انقطاع مياه الشرب

وناشد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، المواطنين والمستشفيات والوحدات الصحية وكافة المصالح الحكومية بأخذ التدابير اللازمة والاحتياطات أثناء انقطاع مياه الشرب للصيانة والتطهير غدا، لافتا إلى تواجد عدد من سيارات مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في الأماكن والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين عودتها بعد الانتهاء من عمليات التطهير.