تعرف على أماكن قطع المياه بالدلتا.. وموعد الضخ في مطروح

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركة التابعة لها بدمياط ومواعيد ضخ المياه بشركة مياه الشرب والصرف بمطروح.

أماكن ومدة قطع المياه في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «جنوب بورسعيد - الجرابعة - المناصرة - قرى فارسكور - عزبة البرج - مدينة دمياط - طريق شطا»، اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم غدا الثلاثاء وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

إيقاف محطة مياه البستان لتركيب أجهزة الفاقد

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر المنشور إلى أن سبب الانقطاع إيقاف محطة مياه البستان لتركيب أجهزة الفاقد مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر المنشور، إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح مواعيد ضخ المياه اليوم في عدد من الأماكن الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- غرب المدينة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساء

- مسجد النور قبلي من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء

طرق تواصل الشركة مع المواطنين

وأشارت الشركة إلى أن منظومة الشكاوى «CMS»، المفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب: 01149807250 أو من أي محمول: «0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125»، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».