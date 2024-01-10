«تمنها 20 ألف جنيه».. حكاية سمكة «أبو سيف» الشهيرة بشواطئ الغردقة

تمكن عدد من الصيادين من اصطياد سمكة أبو سيف الشهيرة، والتي يتعدى ثمنها 20 ألف جنيه؛ إذ من أنواع الأسماك الفاخرة؛ إذ تباع بالكيلو في سوق حلقة أسماك الغردقة، وثمنها 200 جنيه، وحرص عدد من المصريين والأجانب على التقاط الصور التذكارية معها.

سمكة ثمنها 20 ألف جنيه

وأشار أبو علي حمود أحد صيادي الغردقة القدامى إلى أن سوق أسماك حلقة الغردقة شهد اليوم سمكة أبو سيف يقترب وزنها من 100 كيلوجرام، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن سمكة أبو سيف تباع فيليه بالكيلو في السوق ويبلغ ثمن الكيلو 200 جنيه.

وأوضح أن سمكة أبو سيف تسمى بفتوة البحر؛ إذ تمتلك ما يشبه السيف في مقدمتها تهاجم به الأسماك في البحر.

الأطعمة الفاخرة للأسماك

ومن جانبه، أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر إلى أن سمكة أبو سيف لها طعم رائع؛ إذ أنها من أنواع الأسماك الفاخرة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنها تعتمد في غذائها على الحبار، ويصل طولها في بعض الأحيان إلى 4.6 متر، ووزنها نحو 450 وهي من أسرع الأسماك في العالم وتعيش دائما في الأعماق.