أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك في الأسواق.. «بتبدأ من كام؟»

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، سواء من يرغب في تجديد منزله أو من يرغب في شراء جهاز جديد بدلا من القديم بعد تلفه، أو من يرغب في الزواج ويحرص على تجهيز منزله بالكامل، ما يجعلهم يحرصون على اختيار الأجهزة المناسبة لهم وفق احتياجاتهم، ومن أهم وأبرز تلك الأجهزة الغسالة، فكثيرًا ما يحتار الراغب في الشراء بين الغسالة الأوتوماتيك والأخرى الفوق أوتوماتيك بتحميل علوي، ونظرا لما تتمتع به الأخيرة من سهولة في التعامل، بإمكانية وضع قطع ملابس إضافية أثناء دورة الغسيل أو باستخدام مسحوق موفر، فيهتمون بمعرفة أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك.

وتحرص شركات الأجهزة الكهربائية على توفير ما يناسب احتياجات المستهلكين من الغسالات في الأسواق، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك وفق مواقع التسوق الإلكتروني الخاصة بشركات الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 7 كيلو: يصل سعرها إلى 7770 جنيها.

- غسالة ملابس توشيبا فوق أوتوماتيك 9 كيلو: يصل سعرها إلى 13 ألفا و850 جنيها.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 9 كيلو: يصل سعرها إلى 10 آلاف و700 جنيه.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 11 كيلو: يصل سعرها إلى 13 ألفا و900 جنيه.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 14 كيلو فضي: يصل سعرها إلى 15 ألفا و500 جنيه.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 12 كيلو أسود: يصل سعرها إلى 13 ألفا و500 جنيه.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 10 كيلو أسود: يصل سعرها إلى 11 ألفا و400 جنيه.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 9كيلو أبيض: يصل سعرها إلى 10500 جنيها.

- غسالة ملابس ال جي فوق أوتوماتيك 13 كيلو موتورز انفرتر فضي: يصل سعرها إلى 21 ألفا و990 جنيها.

- غسالة ملابس إل جي فوق أوتوماتيك 12 كيلو انفرتر فض: يصل سعرها إلى 17 ألفا و699 جنيهًا.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 11 كيلو فضي 13 ألفا و449 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو فوق أوتوماتيك 11كيلو اسود: يصل سعرها إلى 15 ألفا و600 جنيه.

- غسالة ملابس وايت بوينت فوق أوتوماتيك 16 كيلو رمادي: يصل سعرها إلى 17 ألفا و800 جنيه.

- غسالة ملابس وايت بوينت فوق أوتوماتيك فري ستاندينج 15 كيلو اسود: يصل سعرها إلى 16 ألف جنيها.

- غسالة ملابس وايت بوينت فوق أوتوماتيك ستاندينج 18 كيلو فضي: يصل سعرها إلى 18 ألفا و100 جنيه.

- غسالة وايت بوينت فوق أوتوماتيك 10 كيلو رمادي: يصل سعرها إلى 12 ألفا و699 جنيها.

- غسالة ملابس فريش فوق أوتوماتيك 9 كيلو أسود: يصل سعرها إلى 10 آلاف و700 جنيه.

أسعار الغسالات الأوتوماتيك

وتختلف أسعار الغسالات الأوتوماتيك في الأسواق وفق عدة معايير، وتتمثل في الآتي:

- غسالة ملابس أوشن أوتوماتيك 6 كيلو فضي وأسود: يصل سعرها إلى 18 ألفا و750 جنيها.

- غسالة ملابس أوشن أوتوماتيك 8 كيلو فضي وأسود: يصل سعرها إلى 25 ألفا و249 جنيها.

- غسالة ملابس بيكو أوتوماتيك إنفرتر 10 كيلو رمادي: يصل سعرها إلى 35 ألفا و650 جنيهًا.

- غسالة ملابس إل جي أوتوماتيك 8 كيلو أسود: يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه.

- غسالة ملابس توشيبا أوتوماتيك 8 كيلو موتور انفرتر فضي: يصل سعرها إلى 24 ألفا و350 جنيها.

- غسالة ملابس توشيبا أوتوماتيك 9 كيلو موتور إنفرتر فضي: يصل سعرها إلى 25 ألفا و700 جنيه.

- غسالة ملابس إنفرتر بيكو أوتوماتيك 10 كيلو رمادي: يصل سعرها إلى 35 ألفا و650 جنيها.

- غسالة ملابس سامسونج أوتوماتيك تعقيم بالبخار 8 كيلو: يصل سعرها إلى 24 ألفا و400 جنيه.

- غسالة ملابس إينوكس من سامسونج أوتوماتيك 8 كيلو: يصل سعرها إلى 25 ألف جنيه.

- غسالة ملابس إينوكس من سامسونج أوتوماتيك 7 كيلو: يصل سعرها إلى 24 ألفا و900 جنيه.