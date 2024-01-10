تحذيرات لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة قبل دخول الامتحانات

يؤدي اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي العلوم والمهارات المهنية، وذلك في لجان امتحانية بالمدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

فيما يبدأ طلاب الصف الأول الإعدادي، امتحانات نصف العام، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط، وذلك وفقا للجداول المعلنة رسميا من مديرية التعليم بالجيزة.

عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول

وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين، وعمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، بمتابعة لجان الامتحانات ووضوح ورقة الأسئلة، التأكيد على تذليل أي عقبات أثناء الامتحان، ومتابعة أعمال الكنترول بكل لجنة، والحرص على هدوء اللجنة لعدم تشتيت الطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على رصد الدرجات لكل مادة في نفس اليوم.

الإبلاغ اليومي عن نسب الغياب

كما وجهت مديرية التعليم بالجيزة، بالتواصل مع الإدارة في حالة حدوث أي ظرف طارئ، والإبلاغ اليومي عن نسب الغياب للإدارة، موجها بضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان، وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل، ومتابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.