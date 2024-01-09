الديهي: أمريكا بدأت تبني رؤية مصر في رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام بجولة في المنطقة، شملت أنقرة والإمارات وقطر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الهدف من الجولة بحث سيناريوهات اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جولة وزير الخارجية الأمريكية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء اليوم، بأن جولة وزير الخارجية الأمريكية ستشمل مصر بعد الانتهاء من زيارة دولة الاحتلال، إذ سيقوم «بلينكن» وفقًا لما هو معلن بعرض نتائج جولته في المنطقة، على الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن «بلينكن» تحدث عن ضرورة تحقيق السلام، ورفض أي مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية بدأت تتبني السردية المصرية في رفض مخطط التهجير.

إعادة إعمار قطاع غزة

أضاف أن وزير الخارجية الأمريكية، تحدث عن أن العديد من دول المنطقة جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، حال وجود مسار واضح لوقف ما يحدث في القطاع حاليا، وتحدث عن أن دعوة جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية تًصرف العالم عن مسار تحقيق السلام في المنطقة، بينما وصف الرئيس الإسرائيلي دعوة جنوب إفريقيا بالأمر السخيف، معقبًا: «دولة الاحتلال لديها بجاحة ما بعدها بجاحة».