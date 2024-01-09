«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا.. يصاحبها انخفاض بالحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، أنّ من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على منطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة.

حركة البحرين الأحمر والمتوسط

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى حركة البحرين الأحمر والمتوسط، غدا، إذ يكون البحر المتوسط مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.